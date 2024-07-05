На Таганае появились первые летние опята

Грибники делятся фото находок в соцсетях

Грибники Челябинской области не перестают радоваться. Для них грибной сезон стартовал раньше обычного, а благодаря хорошей погоде в лесах отмечают нашествие грибов. Довольные южноуральцы, собравшие большой урожай, делятся фото в социальных сетях. В этот раз на Таганае появились первые летние опята.



«Их легко опознать по трехцветной с „мокрым“ краем шляпке, но главное — по запаху. Этот гриб может буквально благоухать на весь лес»,— пишут в телеграм-канале Таганая.

Поводом для этого летнего наступления стали обильные дожди. После них опята можно смело искать на пнях.