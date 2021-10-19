Гражданская панихида по ректору МИДИС Татьяне Усыниной состоится в четверг, 21 октября, в 12:00 в Международном институте дизайна и сервиса. Об этом сообщили в администрации вуза.

Татьяна Усынина ушла из жизни 18 октября. Она была основателем и бессменным ректором института, который когда-то стал первым в Челябинске частным учебным заведением.