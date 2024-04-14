Государственный приют «Остров надежды» раздает под Челябинском бездомных собак

Выбрать четвероногого друга здесь можно 18 апреля

В четверг, 18 апреля, государственный приют «Остров надежды», где содержатся сотни бездомных животных, проведет День открытых дверей, на котором жители области смогут бесплатно выбрать себе собаку.

«В этот день вы сможете познакомиться с условиями содержания животных и выбрать себе четвероногого друга», — замечают в приюте.

Посетителей будут ждать в 11:00, 12:00, 14:00 и 15:00. Запись на посещение ведется по телефону +7 (3514) 45-24-01.

Государственный приют «Остров надежды» находится напротив поселка Есаульский в Сосновском районе. Приют обслуживает 14 муниципалитетов, включая Челябинск и Копейск. Одновременно в приюте могут размещаться 900 животных — 600 собак и 300 кошек. Здесь их лечат, вакцинируют, стерилизуют/кастрируют, биркуют, чипируют, а после этого отпускают на улицу. Но есть животные, которым повезло больше: из приюта их забирают домой.

Подробнее о работе приюта журналисты ИА «Первое областное» рассказывали в отдельном материале.