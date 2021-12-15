Два комитета Госдумы рекомендовали принять закон о QR‑кодах в общественных местах

Депутаты оговорились, что проект будет рамочным, то есть потребует серьезного срока на доработку

16 декабря на очередном пленарном заседании Госдумы РФ будет рассмотрен законопроект, вводящий в общественных местах обязательную проверку QR-кодов о вакцинации от ковида. Как сообщает пресс-служба парламента, два профильных комитета уже рекомендовали принять закон в первом чтении.



Председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил накануне, 14 декабря, что законопроект о проверках сертификатов о прививке от коронавируса следует принимать в первом чтении. Аналогичное решение было принято на заседании комитета думы по здравоохранению.

«И сразу приступать к работе над поправками ко второму чтению. Сегодня задача номер один — защитить жизнь и здоровье людей», — уточнил Василий Пискарев.

По словам главы комитета по безопасности, депутаты провели встречи с гражданами в регионах, консультировались с медиками и в итоге создали проект постановления Госдумы, который будет 16 декабря представлен парламенту вместе с самим законопроектом.

Как сообщало ранее Первое областное информагентство, 12 ноября на рассмотрение Госдумы поступили два правительственных законопроекта — о введении проверок QR-кодов в поездах дальнего следования и самолетах и в общественных местах. «Транспортный» законопроект был снят с рассмотрения Госдумой. О законопроекте, касающемся проверок в общественных местах, еще в понедельник депутаты, включая руководителя фракции «Единой России» в ГД Владимира Васильева, высказывались не столь категорично, но утверждали, что принимать закон следует только после серьезной доработки, то есть уже в 2022 году. Пискарев тогда же утверждал, что в случае серьезного улучшения эпидемиологической ситуации в стране принятие «QR-кодных» законов и не понадобится.

В итоге Госдума нашла компромисс: рамочный проект будет принят в первом чтении, но сразу отправлен на доработку. Например, во втором чтении депутаты из комитета по безопасности и противодействию коррупции предложили внести уточнение: в храмы допуск по-прежнему будет осуществляться без QR-кодов.

