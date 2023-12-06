Госдума ограничила использование мобильных телефонов в школах

И обязала ввести в программу уроки труда

Госдума РФ приняла закон, который запрещает использовать мобильные телефоны во время уроков в школе, за исключением экстренных случаев, когда есть угроза жизни или здоровью. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

Как это будет выглядеть в реальной жизни, в Госдуме не поясняют. Предполагается, что школы сами решат, как запрет на смартфоны реализуют на практике.

Ранее один из авторов законопроекта — глава комитета ГД по просвещению Ольга Казакова заявляла, что телефоны и планшеты с сим-картами не должны использоваться в образовательных программах. А министр просвещения РФ Сергей Кравцов говорил, что пользоваться телефонами на уроках школьники смогут только с разрешения учителя.

Также Госдума приняла поправку о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года. По словам одного из авторов поправок депутата ГД Сергея Колунова, обязательный урок труда позволит вернуть престиж рабочим специальностям.

Между тем школьников из Челябинской области массово отправляют на карантин по ОРВИ и коклюшу.