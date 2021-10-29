Госавтоинспекция призвала южноуральцев общаться с МРЭО через «Госуслуги»

В нерабочие дни прием челябинцев будет проходить с серьезными ограничениями

Управление ГИБДД по Челябинской области опубликовало график работы челябинских МРЭО. В объявленную нерабочей неделю прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД будет ограничен, полицейские призывают максимум вопросов решать обращениями через портал госуслуг.



По данным отдела пропаганды регионального УГИБДД, прием посетителей в МРЭО на улице Харлова, 20 в Челябинске будет проходить 30 октября, 2, 3 и 6 ноября с 8:00 до 18:30. 1, 4, 5 и 7 ноября ни одно регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции граждан принимать не будет.

«Ковикулы» также внесли коррективы в график работы 2-го отделения регистрации транспорта (МФЦ) на Университетской Набережной, 125. Обычный режим работы тут сохраняется 30 октября (09:00— 14:00), 1 ноября (09:00—19:00), 2 ноября (09:00—20:00) и 3-го числа с 09:00 до 19:00, так как третье ноября — предпраздничный день. 4—7 ноября приходить на Университетскую Набережную бесполезно.

Как сообщало Первое областное информагентство, 30 октября — 7 ноября в России объявлены нерабочими днями и уже получили в народе название «ковикулы». Введен ряд ограничений на работу заведений бытовых услуг, общепита, развлекательных учреждений и ТРК, объявлено об обязательной самоизоляции для неработающих и непривитых от коронавируса пожилых людей.