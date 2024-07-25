Госавтоинспекция Челябинска проведет рейд по поиску нетрезвых водителей

Инспекторы будут дежурить на дорогах три дня

С 26 по 28 июля Госавтоинспекция города Челябинска проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Полицейские будут искать водителей, которые сели за руль в пьяном виде, сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

«Подобные мероприятия направлены на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения, не занимают много времени у водителей и проводятся на постоянной основе», — напоминают полицейские.

В полицейском главке отметили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за уклонение от прохождения медицинского освидетельствования водителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. А при повторном нарушении правил предусмотрена уголовная ответственность: водителя могут лишить свободы на срок до двух лет.

Между тем судебные приставы города Коркино передали военному ведомству конфискованные в доход государства три легковых автомобиля, владельцы которых повторно попались пьяными за рулем.



Автор: Анастасия Нездоймина