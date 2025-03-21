В Челябинской области искусственный интеллект помогает выявить онкологию на ранних стадиях

IT-компания разработала новый сервис в сфере цифрового здравоохранения

В Центральной клинической медико-санитарной части для расширения возможностей по ранней диагностике онкологии начали применять сервис с искусственным интеллектом от компании «ТехЛАБ» (Санкт-Петербург). Проект является пилотным в регионе, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«Эта идея возникла на конференции, посвященной цифровизации здравоохранения. Мы встретились с представителями компании, которые придумали данный проект, и решили реализовывать его на базе нашей поликлиники № 2. Учитывая, что здесь есть свой центр амбулаторной онкологической помощи и у нас большое количество пациентов. Многие из них приходят в поликлинику, не подозревая, что у них есть симптомы онкозаболевания. И даже если из тысячи условно здоровых человек мы найдем одного человека, который имеет онкологическую патологию на нулевой стадии, это будет выигрышем. Здесь дело не в цифрах и статистике — здесь на кону здоровье людей. Поэтому любые инструменты выявления заболевания хороши», — считает главный врач ЦКМСЧ Максим Домашенко.





Для повышения онконастороженности врачей и пациентов используется сервис Galenos.AI, созданный «ТехЛАБ».

«Искусственный интеллект в основе сервиса, который сейчас применяют в медсанчасти, оценивает самые разные симптомы, более 80 позиций, среди которых потеря веса, утомляемость, повышенная температура, ночная потливость, ощущение кома в горле и многое другое. В дальнейшем у нас есть возможность фокусировать работу сервиса на тех видах рака, которые более характерны для климата и экологической обстановки конкретного региона, как, например, в Челябинской области, где рак легкого занимает высокие позиции в структуре онкозаболеваемости», — поясняет менеджер по развитию бизнеса IT-компании «ТехЛАБ» Владимир Рудченко.

Ежегодно в Челябинской области выявляют более 19 тысяч случаев онкологических заболеваний. 60% обнаруживают при прохождении профилактических осмотров и диспансеризации. Несмотря на то, что предотвратить появление онкологии крайне сложно, ее возможно диагностировать на ранней стадии. Это значительно повышает эффективность дальнейшей терапии: чем раньше будет поставлен диагноз и начато лечение, тем более благоприятным будет прогноз для пациента.

«Мы видим, что число случаев онкологических заболеваний увеличивается, однако во многом это обусловлено активным проведением профилактики и диспансеризации в Магнитогорске. И это верный подход: чем более насторожен врач и сам пациент, чем более он внимателен к своему здоровью, тем выше шансы не пропустить тревожные симптомы и вовремя поставить диагноз и начать лечение. Мы применяем все доступные меры для ранней диагностики рака, а новый сервис от „ТехЛАБ“ с искусственным интеллектом расширил наши возможности. Теперь наши пациенты могут с его помощью легко и быстро проанализировать свои жалобы, чтобы исключить онкологию», — говорит заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи, врач-онколог ЦКМСЧ Даян Султангужин.





В основе сервиса — актуальные клинические рекомендации и алгоритмы выявления злокачественных новообразований, утвержденные Минздравом РФ, на которые и опирается искусственный интеллект при анализе жалоб пациента.