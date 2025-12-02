Горнолыжные курорты и базы отдыха Челябинской области смогут принять 370 тысяч туристов

На Южном Урале развивают новые виды зимнего туризма и инфраструктуру в рамках нацпроекта

Челябинская область расширяет и модернизирует свою инфраструктуру в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Только предстоящей зимой регион готов принять около 370 тысяч гостей. Этому способствует реализация масштабной федеральной программы и нацпроекта по созданию новых мест размещения и круглогодичных точек притяжения, сообщает Центр управления регионом.

Туристическая привлекательность Южного Урала, известного своими санаториями, горами и нацпарками, продолжает расти. Регион активно развивается в русле общероссийского тренда на внутренний туризм. Согласно данным Росстата, за десять месяцев 2024 года жители страны совершили более 76 млн поездок по России, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Путешествия перестали быть строго сезонными — россияне стали ездить по стране круглый год.

Челябинская область также демонстрирует положительную динамику, существенно расширив свой туристический профиль. Если раньше регион ассоциировался в первую очередь с природным и спортивным отдыхом, то сейчас здесь активно развиваются детский, автомобильный, промышленный, событийный и гастрономический туризм. Уже предстоящей зимой местные базы отдыха, горнолыжные курорты и гостиницы готовы принять более 370 тысяч туристов.

В рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в Челябинской области за последние три года благоустроено и модернизировано 27 пляжей, реализованы 4 проекта по развитию туристских маршрутов, построены более 550 номеров в модульных отелях, поддержано 98 проектов предпринимателей на общую сумму более 1 млрд рублей федеральных средств. Субсидии позволяют бизнесу закупать оборудование, открывать точки проката, кафе и благоустраивать территории.

Как отмечает министр экономического развития РФ Максим Решетников, рост уровня комфорта и комплексное развитие инфраструктуры во всех регионах вызывают интерес к путешествиям по России не только у россиян, но и у иностранных гостей. Ключевыми факторами являются увеличение номерного фонда, создание новых точек притяжения и переход крупных курортов к круглогодичному формату работы за счет насыщения межсезонья событийными мероприятиями.