Алексей Текслер оценил работу обновленного ФАПа под Челябинском

Губернатор проверяет состояние сельского здравоохранения в Красноармейском районе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 6 сентября проверяет сельские ФАПы под Челябинском. География визита — Красноармейский район и Копейский городской округ, передает с места корреспондент ИА «Первое областное».

Первым пунктом выезда стал поселок Петровский Красноармейского района. В прошлом году здесь отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт за 2,7 млн рублей: обновили крышу, заменили окна и систему канализации. Снаружи — белый красивый фасад.

Обслуживает этот ФАП около тысячи местных жителей. Постоянно в пункте находятся медицинская сестра и санитарка. Три раза в неделю пациентов принимает фельдшер, а один раз в неделю — врач-педиатр. Всего в Красноармейском районе работает 35 ФАПов, в том числе один передвижной.

В Челябинской области по поручению губернатора в 2023 году построят 35 ФАПов. Сегодня модульный медицинский пункт открыли в поселке Нижний Атлян Миасского городского округа.

К 2024 году в Челябинской области откроют 100 новых фельдшерско-акушерских пунктов, а за три года запустили в работу уже 66 новых сельских медучреждений.