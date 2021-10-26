Главой Магнитогорска переизбран Сергей Бердников

За него единогласно проголосовали все депутаты городского собрания

В Магнитогорске во вторник, 26 октября, на заседании депутатов состоялось голосование, в ходе которого выбрали главу городского округа. Руководителем на пять лет избран Сергей Бердников.

Как сообщили в пресс-службе администрации Магнитогорска, за Бердникова проголосовали все депутаты единогласно.

«Это переизбрание совершенно закономерно. После того, как сложился состав участников конкурса, было понятно, что у Сергея Бердникова нет конкурентов, и что он победит по результатам. Но если брать в целом, то при Бердникове ситуация и политическая, и экономическая была стабильная. Я думаю, что и региональные власти, и ММК, руководство которого играет определяющую роль в политике города, они вполне были удовлетворены работой мэра. Мы видим, что реализуется и проект по благоустройству города. Не было никаких предпосылок для смены первого лица», — прокомментировал ИА «Первое областное» политолог Александр Мельников.

Напомним, ранее в интервью Сергей Бердников ответил ИА «Первое областное», почему дым из печей ММК перестал быть разноцветным, зачем Магнитогорску десятки новых трамваев и чем он лучше миллионника.