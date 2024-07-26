Главный неонатолог РФ Дмитрий Иванов назвал в Челябинске идеальный период для первых родов

И похвалил коллег из Челябинской области за снижение младенческой смертности

В Челябинске сегодня работает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе с ним в регион прилетела команда специалистов, в том числе главный неонатолог Минздрава РФ, ректор педиатрического университета Дмитрий Иванов. Вчера московский специалист по детству посетил Челябинский областной перинатальный центр.

«Челябинская область достигла выдающихся успехов в деле снижения младенческой смертности. Показатель младенческой смертности в регионе — 3,9 промилле за полгода (промилле — это количество погибших детей на тысячу живых. — Ред.). Например, в США этот же показатель в районе 5,5 промилле. Челябинская область имеет один из лучших показателей в Европе. И он меньше, чем по России в целом — 4,9 промилле», — рассказал Иванов.

Хорошие показатели области главный неонатолог Минздрава РФ объяснил наличием областного перинатального центра и успехами в хирургии.

«В регионе с 2016 года работает перинатальный центр. Его специалисты накапливают опыт ведения очень тяжелых детей, в том числе недоношенных детей с массой тела 500—600 граммов. Если десять лет назад выживаемость таких детей в России была порядка 40—50%, то сейчас она достигает 90%», — заявил Иванов.





Главный врач областного перинатального центра Оксана Любавина и главный неонатолог РФ Дмитрий Иванов.

С начала года, по словам главврача перинатального центра Оксаны Любавиной, через реанимацию этой клиники прошли около 600 малышей. Не спасли только одного ребенка. Все остальные благополучно набрали вес, догнали сверстников и выписаны домой.

«Также мы видим большое развитие внутриутробной хирургии. В Челябинской области все больше успешных операций по коррекции врожденных пороков, в том числе сердца. И конечно, под контролем губернатора и правительства области развивается вся медицинская инфраструктура. Слияние этих факторов и дает такой результат», — добавил главный неонатолог.

Иванов призвал женщин не забывать и о собственной ответственности за здоровье будущего малыша.

«К сожалению, возраст женщин, которые впервые заводят ребенка, сдвигается в сторону увеличения, что не очень хорошо. Лучше заводить первого ребенка в возрасте от 18 до 25 лет. В более старшем возрасте накапливается груз эндокринных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы, что не может не сказаться на ходе беременности», — пояснил Дмитрий Иванов.

Главный неонатолог заметил, что сейчас в России растет количество женщин, которые рожают после 50 лет. Иногда это первый ребенок в семье. Современная медицина позволяет зачать в таком зрелом возрасте, но природу не обмануть: возрастная беременность протекает куда тяжелее, чем в юности. Иванов также призвал ценить российскую медицину, которая доступна всем категориям граждан.

«В России на каждых родах присутствуют пять человек: акушер, акушерка, врач-неонатолог, неонатальная сестра и при необходимости анестезиолог, который будет обеспечивать обезболивание женщины. В Европе до 70% родов принимает всего один человек — акушер, все остальные — платно. Поэтому наши иллюзии, что на Западе хорошая и доступная медицина, не более чем иллюзии», — сказал Дмитрий Иванов.

В перинатальном центре есть класс, где студенты-медики учатся принимать роды на манекенах.



В Челябинске главный неонатолог также встретился с представителями больниц, отвечающими за детские отделения: обсуждали детскую смертность, маршрутизацию пациентов и современные подходы к лечению.

Ранее перинатальный центр развеял миф, что является роддомом для избранных. Сегодня в стенах большого и современного стационара может рожать детей любая женщина.