«В Вербное воскресенье в Челябинске состоится освящение креста для центрального купола строящегося кафедрального собора Рождества Христова. Чин освящения совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий», — замечают в епархии.
Кафедральный собор строят на пересечении Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева. Его возводят в память о храме, который до 1932 года находился на месте нынешнего оперного театра. Первая свая знаковой стройки была забита в сентябре 2013 года. Уже в 2017 году в цокольном этаже состоялся первый молебен. В 2020 году завершились общестроительные работы. Сейчас идет отделка собора.
Сквер возле нового кафедрального собора в Челябинске откроют осенью 2022 года.