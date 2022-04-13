Главный крест кафедрального собора в Челябинске осветят в Вербное воскресенье

Чин освящения проведет митрополит Алексий

В Вербное воскресенье, 17 апреля, митрополит Челябинский и Миасский Алексий освятит крест, который в будущем установят на главный купол строящегося кафедрального собора. Об этом сообщает пресс-служба Челябинской епархии.

«В Вербное воскресенье в Челябинске состоится освящение креста для центрального купола строящегося кафедрального собора Рождества Христова. Чин освящения совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий»,

— замечают в епархии.