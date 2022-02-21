Главный челябинский ледовый городок работает последний день

Демонтаж начнется 22 февраля

Главный ледовый городок Челябинска, расположенный на площади Революции, работает последний день. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чтобы избежать обрушения фигур, глава города Наталья Котова поручила обследовать городок. Эксперты по результатам работы и с учетом прогноза погоды приняли решение о демонтаже новогодних строений.

Работы по демонтажу начнутся уже завтра, 22 февраля, и завершатся до конца месяца.

Глава города также поручила проверить ледовые постройки в других районах. На прошлой неделе в Советском районе Челябинска уже начали демонтировать городки и убирать новогодние световые арт-объекты.