В Челябинске начали демонтировать ледовые городки

Первые площадки уберут в Советском районе

В Советском районе Челябинска уже начали демонтировать ледовые городки и убирать новогодние световые арт-объекты. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщили в пресс-службе района.

«С учетом скорого окончания зимы и в соответствии с многолетней сложившейся практикой в середине февраля заканчивается действие муниципального контракта по содержанию ледовых городков в поселках Новосинеглазово, Смолино, Федоровка и в сквере Колющенко, в связи с чем прекращается их функционирование. Все световые арт-объекты уже демонтированы специалистами, затем они пройдут профилактику и будут помещены на хранение до будущей зимы»,— рассказали в районной администрации.

Осенью администрация Советского района планирует приобрести еще несколько световых арт-объектов, чтобы будущей зимой установить их на большем количестве площадок.

Отметим, в каждом районе города сроки контрактов на содержание ледовых городков разные, поэтому в каких-то районах городки могут простоять дольше. Главный ледовый городок на площади Революции будет открыт до конца февраля.