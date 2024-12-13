«Главные слова» прямой линии Алексея Текслера

Журналисты Первого областного подсчитали, какие слова чаще всего произнес губернатор во время прямой линии

Слово-лидер на прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера в 2024 году — «вопрос». За три часа прямого эфира глава региона произнес его 125 раз плюс 10 — «обращения». И чаще всего эти лексемы шли в компании с глаголом «решить». Какие еще слова чаще всего повторялись в ходе прямой линии, подсчитали журналисты Первого областного информагентства.

В числе слов-лидеров этой прямой линии также «дом» (66) и «ремонт» (70), при этом аббревиатуру «ЖКХ» глава области упомянул восемь раз.

Слова, так или иначе относящиеся к семье, губернатор произнес более 80 раз: в том числе «дети» прозвучало 20 раз, «помощь» и «поддержка» — 65, и больше чем в половине случаев шла речь о помощи женам, матерям и детям военнослужащих, которые находятся на спецоперации.

Кстати, «СВО» губернатор за время прямой линии произнес 55 раз.

«Люди» и «жители» — эти слова прозвучали почти 60 раз, «Челябинск» и «Челябинская область» — 90.

«Транспортно-дорожно-инфраструктурных» слов мы насчитали почти 90, в том числе «дороги» —15, «транспорт» — 26, «маршрут» — 24, «район» — 21.

Напомним, на прямую линию-2024 поступило более 11,5 тысячи обращений. По каждому из них заявителям будет дана обратная связь.