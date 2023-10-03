Главе Росприроднадзора показали, как на челябинском заводе на 70% снизят выбросы

Контроль усилят и за предприятиями-загрязнителями

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 3 октября в ходе рабочего визита в столицу Южного Урала посетила Челябинский цинковый завод, который успешно реализует экологические обязательства по соглашению с правительством области. Но с губернатором Алексеем Текслером руководитель ведомства обсудила и полномочия власти в наказании недобросовестных промпредприятий. Подробности — в материале ИА «Первое областное».

Светлана Радионова после заседания НТС и губернатор Алексей Текслер посетили сначала областной центр экологического мониторинга. Напомним, сегодня глава Росприроднадзора назвала работу южноуральской системы экомониторинга лучшей в стране.





Светлане Радионовой продемонстрировали работу онлайн-системы, которая в режиме реального времени собирает данные о состоянии атмосферного воздуха. Кроме того, на балансе учреждения есть техника: знакомые челябинцам машины-амфибии «Портум», которые чистят акваторию реки Миасс, передвижные лаборатории и легковые автомобили для инспекторов экологического надзора.









Далее делегация посетила Челябинский цинковый завод. Осмотрели площадку строительства локальных очистных сооружений промышленных стоков. Они должны помочь в снижении сбросов в реку Миасс до 3,8 тысячи кубометров стоков в сутки, при этом содержание загрязняющих веществ снизится в объеме до 85%. В этом году заканчивается первый этап работ. На следующем этапе завод полностью перейдёт на замкнутый водооборот: очищенную воду будут использовать повторно. К этому металлурги придут к 2027 году.

Кроме того, завод возвел большой ангар, в котором хранятся сыпучие грузы. Предприятие уходит от хранения таких грузов под открытым небом.





Что касается воздуха, то, как отметил гендиректор ЧЦЗ Павел Избрехт, сегодня на предприятие приходится 0,4% от всего объема выбросов в Челябинске. К 2026 году реконструкция промобъектов закончится, что приведет еще к большему снижению выбросов — от 50 до 70 процентов.

Светлана Радионова подчеркнула, какой высокий уровень работы над улучшением экологии в регионе задал губернатор Алексей Текслер.

«Мы видим четко посыл, который задает губернатор и его команда, видим запрос населения на исправление ситуации в части экологии, и те шаги, которые здесь предпринимаются, конечно, масштабные. Мы будем идти пошагово вперед, постоянно улучшая ситуацию с экологией, пока полностью не ответим на все запросы населения. Сложные вопросы мы обсуждаем вместе, потому что понимаем, что это приоритет и для региона, и для службы. Здесь по проекту „Чистый воздух“ работали наши специалисты, наши передвижные лаборатории совместно с областной системой экомониторинга проводили контрольные и надзорные мероприятия», — отметила Светлана Радионова.





Как подчеркнул Алексей Текслер, в регионе есть производства, к которым остаются вопросы, и за такими предприятиями-загрязнителями будет усилен контроль.

«У нас, наверное, самая продвинутая в стране система экомониторинга, которая позволяет наблюдать за экологической ситуацией в Челябинске и Магнитогорске, но нужно двигаться дальше. Да, мы видим проблему, но чтобы принять решение, к примеру, о прекращении деятельности предприятия-загрязнителя и т. д. — это очень сложная бюрократическая процедура. Мы это обсудили и договорились о том, что необходимо вносить изменения в законодательство. Сегодня совершенно точно есть на это запрос, чтобы экологическая ситуация, в частности в Челябинске, улучшалась», — пояснил Алексей Текслер.

Он подчеркнул, что система мониторинга и желание жить в чистом городе — та основа, на которую руководство области опирается для решения экологических задач.