В Златоусте благоустраивают набережную возле часовни Александра Невского

Недавно на площадке установили скульптуру покровителям семьи и брака — святым Петру и Февронии

Глава Златоуста Максим Пекарский проверил ход работ по благоустройству набережной городского пруда возле храма Александра Невского. На сегодняшний день подрядчик монтирует систему освещения, укладывает плитку и формирует клумбы, сообщили в пресс-службе администрации Златоуста.

«Место знаковое для горожан. Все свадебные церемонии приезжают сюда, по традиции вешают замки на ограду Петровского моста. Поэтому было решено установить здесь скульптурную композицию „Святые благоверные Петр и Феврония, покровители семьи и брака“. Кроме того, у здания бывшей лодочной станции появился новый собственник, который также хочет принять участие в благоустройстве»,— рассказал Максим Пекарский.

Отметим, установить композицию именно на набережной решили местные жители посредством голосования на портале «Активный житель 74». В конце июня скульптура уже появилась неподалеку от часовни Александра Невского.

Благоустройство набережной началось весной этого года и проходит в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Кроме того, глава Златоуста встретился с жильцами дома № 5 по улице Аникеева, расположенной в историческом центре города. Они обратились с просьбой решить проблему изношенных внутренних инженерных сетей и затопленного подвала и добавили, что дом не обслуживается ни одной управляющей компанией. Результатом встречи стала договоренность с ООО «Златоустовский „Водоканал“», которая проведет необходимый ремонт и откачает воду из подвала до конца этой недели.