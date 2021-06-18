Глава Саткинского района поставил прививку от COVID-19

Александр Глазков призвал своих земляков последовать его примеру

Глава Саткинского района Александр Глазков поставил сегодня, 18 июня, первую прививку по профилактике COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Инстаграм.

«Считаю, что снизить порог заболеваемости и обезопасить окружающих поможет только вакцинация», — написал он.

Глава рассказал своим подписчикам, что ему измерили кислород в легких и температуру, он ответил на ряд вопросов, касающихся здоровья для заполнения анкеты.

«Прививки ставят профессионалы: все оказалось очень безболезненно и очень быстро. Ревакцинация через 2 недели — 2 июля. Считаю, что принял правильное решение», — сообщил Александр Глазков.

Он также отметил, что на следующей неделе прививки поставят сотрудники администрации Саткинского района. Александр Глазков выразил надежду, что его примеру последуют многие жители нашего района.



В Челябинской области поставить прививку по профилактике коронавируса южноуральцы могут в ТРК и садовых товариществах во время работы мобильного пункта вакцинации.