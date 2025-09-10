Глава Росавтодора оценил челябинское машиностроение

Регион занимает лидирующие позиции в производстве спецтехники

Руководитель федерального ведомства Роман Новиков накануне посетил Челябинскую область. Глава Росавтодора осмотрел завод по производству отечественной дорожной и специальной техники. Предприятие не просто производит новейшую технику и испытывает образцы на федеральных объектах дорожного строительства, но и повышает конкурентность отечественного машиностроения на мировом рынке, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Роман Новиков в рамках визита отметил, что Южный Урал продолжает удерживать лидирующие позиции в области российского транспортного и дорожно-строительного машиностроения. Глава ведомства подчеркнул, что Росавтодор совместно с профильными ведомствами и крупными отраслевыми организациями активно работает над повышением конкурентоспособности отечественной техники. Опытная эксплуатация новейших образцов на федеральных объектах дорожного строительства является одним из ключевых этапов этой работы.

Челябинская область, благодаря развитой промышленной базе, высокой квалификации кадров и наличию крупных профильных предприятий, продолжает занимать лидирующие позиции в дорожно-строительном машиностроении. В регионе ведущее предприятие производит более 800 единиц техники в год: это экскаваторы, трубоукладчики, погрузчики, ратраки, сельскохозяйственная техника и многое другое.

Участники мероприятия также проявили особый интерес к образцам техники на дистанционном управлении, которые, по мнению делегации, определяют будущее отрасли.

Отметим, что накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил программу модернизации дорог в регионе. В рамках программы планируется капитальный ремонт и реконструкция ключевых дорог, устранение опасных объектов, обеспечение круглогодичной связи между населенными пунктами и создание условий для развития сельского хозяйства.