Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил программу модернизации дорог южного направления Челябинской области. Это решение стало ответом на многочисленные жалобы жителей. За 2025—2028 годы отремонтируют около 200 километров дорог, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Мы учитываем мнение наших жителей и понимаем, что состояние дорог — это не просто вопрос инфраструктуры, а вопрос качества жизни. Мы обязаны создать условия для комфортного передвижения и развития наших территорий. Реализация этой программы — шаг к улучшению жизни людей в южных районах Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.
В рамках программы планируется капитальный ремонт и реконструкция ключевых дорог, устранение опасных объектов, обеспечение круглогодичной связи между населенными пунктами и создание условий для развития сельского хозяйства.
В Брединском районе запланирован капремонт следующих дорог: Павловский — Айдырлинский, Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана, Бреды — Синий Шихан — граница Казахстана. В Карталинском районе построят и реконструируют мосты через реки Нижний Тогузак и Ольховку, а также отремонтируют дорогу Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка.
В Октябрьском районе запланирован капремонт дорог Октябрьское — Чудиново — Большеникольское и Маячное — автодорога Троицк — Октябрьское. В Троицком районе проведут реконструкцию и капремонт четырех автодорог, включая Троицк — Ключевка. В Чесменском районе планируется реконструкция дороги Чесма — Тарутино — Луговой.