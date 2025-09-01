Алексей Текслер утвердил программу модернизации дорог в Челябинской области

В южном направлении региона заменят около 200 км покрытия

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил программу модернизации дорог южного направления Челябинской области. Это решение стало ответом на многочисленные жалобы жителей. За 2025—2028 годы отремонтируют около 200 километров дорог, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Мы учитываем мнение наших жителей и понимаем, что состояние дорог — это не просто вопрос инфраструктуры, а вопрос качества жизни. Мы обязаны создать условия для комфортного передвижения и развития наших территорий. Реализация этой программы — шаг к улучшению жизни людей в южных районах Челябинской области», — отметил Алексей Текслер.

В рамках программы планируется капитальный ремонт и реконструкция ключевых дорог, устранение опасных объектов, обеспечение круглогодичной связи между населенными пунктами и создание условий для развития сельского хозяйства.

В Брединском районе запланирован капремонт следующих дорог: Павловский — Айдырлинский, Кизильское — Бреды — Мариинский — граница Казахстана, Бреды — Синий Шихан — граница Казахстана. В Карталинском районе построят и реконструируют мосты через реки Нижний Тогузак и Ольховку, а также отремонтируют дорогу Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка.

В Октябрьском районе запланирован капремонт дорог Октябрьское — Чудиново — Большеникольское и Маячное — автодорога Троицк — Октябрьское. В Троицком районе проведут реконструкцию и капремонт четырех автодорог, включая Троицк — Ключевка. В Чесменском районе планируется реконструкция дороги Чесма — Тарутино — Луговой.