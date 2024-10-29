Глава Минздрава вручил награду лучшему онкологу страны из Челябинска

Церемония прошла в рамках конгресса «Национальное здравоохранение 2024»

Врач Челябинского онкоцентра получила награду от главы Минздрава РФ Михаила Мурашко. В рамках III Национального конгресса «Национальное здравоохранение 2024» Марии Ивахно вручен диплом за 1-е место в номинации «Лучший онколог» Всероссийского конкурса.

«Было очень приятно получить награду, которую считаю результатом работы всего коллектива онкоцентра и системы здравоохранения Челябинской области, из рук Михаила Альбертовича», — призналась врач-радиотерапевт и завотделением радиотерапии № 3 Челябинского онкоцентра.