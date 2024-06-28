Два челябинских доктора названы в числе лучших врачей России

Среди победителей профессионального конкурса — онколог и невролог

Центральная конкурсная комиссия Министерства здравоохранения РФ подвела итоги Всероссийского конкурса врачей — 2024. В число победителей попали два доктора из Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В номинации «Лучший онколог» победителем стала заведующая отделением радиотерапии № 3 Челябинского окружного клинического центра онкологии и ядерной терапии Мария Ивахно (на левом фото).

«В конкурсе победила не я, а мы. Убеждена, что в нашей профессии один в поле — не воин и первое место — это результат слаженной работы всего коллектива онкоцентра. Все вместе мы смогли создать необходимые условия для успешной работы и достижения высоких результатов», — говорит доктор.

В номинации «Лучший невролог» третье место заняла заведующая неврологическим отделением поликлиники № 2 ОКБ № 3 Ирина Пономарева (на правом фото).

«Все участники конкурса — профессионалы высшего класса со всей страны. Приятно, когда твой вклад в профессию высоко оценивают. Такие конкурсы мотивируют, позволяют развиваться. Благодарю коллег за поддержку и теплые слова», — говорит врач.