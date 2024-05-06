Глава Минздрава оценила модернизацию больниц в Челябинской области

Рабочие выезды станут постоянными

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская с рабочим визитом посетила поликлиники Миасса, Пласта и Верхнеуральска, в которых проходят капитальные ремонты по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства.

Во время поездки Татьяна Колчинская осмотрела поликлиники, в которых палаты только совершенствуются, и уже готовые проекты по программе «Дорожная карта». Так, в городской больнице Златоуста отделение гинекологии переехало в капитально отремонтированный роддом с комфортными палатами и современными операционными, которые смогли оценить врачи и пациенты. По словам министра, медучреждения пользуются высокой востребованностью у населения, поэтому должны оказывать помощь даже во время ремонтных работ.

«Цель одна — даже в ситуации вынужденного переезда части отделений и служб в другие корпуса создать достаточно удобные, комфортные условия и для пациентов, и для врачей», — отметила Татьяна Колчинская.

Отдельно министр обсудила вопросы привлечения новых кадров через подъемные выплаты и выделенные земельные участки под строительство таунхаусов для медработников. В дальнейшем для будущих врачей Златоуста планируется открытие профильного класса на базе одной из школ.

Татьяна Колчинская подчеркнула, что такие выезды станут традиционными.