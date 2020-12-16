ГКУ Челябинской области проверит администрацию Троицка

Процедура инициирована по поручению Алексея Текслера

Главное контрольное управление по Челябинской области проверит администрацию Троицка. Об этом в среду, 16 декабря, «Первому областному» рассказали в пресс-службе ведомства. Отмечается, что процедура связана с вопросом формирования расходов на зарплаты депутатов, должностных лиц и муниципальных служащих.



«По поручению Губернатора Челябинской области ГКУ Челябинской области назначена проверка в Администрации Троицкого городского округа по вопросу соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих»,— сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГКУ региона.

Напомним, во вторник, 15 декабря, в Троицке задержали заместителя главы по городскому хозяйству Вадима Германа. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следствие считает, что в прошлом году он передал в управление другому юрлицу оборудование на центральных тепловых пунктах компании «Теплосервис». Также сегодня, 16 декабря, троицкий суд продлил арест Вадима Германа на трое суток, он останется в ИВС до субботы, 19 декабря.