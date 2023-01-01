Гидрометцентр предупреждает о сильном снегопаде и метелях в Челябинской области

В дальнее путешествие на личном транспорте лучше не отправляться

В понедельник, 2 января, в Челябинской области существенно потеплеет, но погода все же испортится: на Южном Урале ждут мощные снегопады и метель.

«По данным Челябинского гидрометцентра, днем 2 января в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег. На дорогах снежные заносы, сильная гололедица. Порывы ветра до 18 метров в секунду»,

— сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.

В такую погоду следует воздержаться от дальних поездок на личном транспорте.

По данным Челябинского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 2 января, по области сохранится морозная погода с температурой до −22 градусов. Пройдет небольшой снег.

А уже днем 2 января по области потеплеет от 0 до -10 градусов. При этом усилится ветер, местами пройдет сильный снег, вероятны метели.

В Челябинске 2 января ожидается температура −3...-5 градусов и сильный снег.