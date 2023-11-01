ГИБДД Челябинской области опубликовала график работы в ноябрьские праздники

Рассказываем, как будут работать отделения

Впереди жителей Челябинской области ждут три выходных дня в связи с празднованием Дня народного единства — 4, 5 и 6 ноября. Регистрационные отделения Госавтоинспекции в эти дни будут закрыты. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«Предоставление государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений будет осуществляться 1, 2 и 3 ноября. 4, 5 и 6 ноября — выходные дни. С 7 ноября отделения начнут работать в обычном режиме»,— уточнили в ведомстве.

Также в ГИБДД добавили, что в связи с выходным днем 6 ноября выдавать свидетельства о допуске транспортных средств по перевозке опасных грузов не будут.

Южноуральцам напомнили, что в целях экономии своего времени записаться на получение необходимой услуги можно на портале «Госуслуги», выбрав подходящие дату и время. При этом нельзя записаться в одно отделение, а услугу получить в другом.

График работы в связи с праздниками изменили также отделения «Почты России» и МФЦ.