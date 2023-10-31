В Челябинской области почтовые отделения и МФЦ изменят график работы в ноябрьские праздники

Пенсии и пособия почтальоны разнесут заранее

В субботу, 4 ноября, в России отметят День народного единства. В связи с праздником отдыхать южноуральцы и остальные россияне будут три дня — 4, 5 и 6 ноября, с субботы по понедельник. В эти дни графики работы отделений «Почты России» и МФЦ изменятся. Как — читайте в материале ИА «Первое областное».

Все отделения «Почты России» в сам праздник, 4 ноября, будут закрыты. 5 ноября, в воскресенье, и 6 ноября, в понедельник, отделения будут обслуживать клиентов по обычному графику. При этом в пятницу, 3 ноября, отделения закроются на час раньше.

«В выходной день почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия за 4 ноября почтальоны в Челябинской области начнут доставлять заранее — со второго числа»,— уточнили в пресс-службе «Почты России».

Отделения МФЦ в Челябинской области будут закрыты 4, 5 и 6 ноября. 3 ноября, в пятницу, рабочий день будет сокращен на 1 час. Принимать клиентов начнут со вторника, 7 ноября, по обычному графику.