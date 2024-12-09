Герой России Альберт Зайнуллин продолжает службу на СВО

Журналист ИА «Первое областное» связался с бойцом

Накануне Дня Героев Отечества мы узнали, как дела у участника СВО из Челябинской области.

Альберт Зайнуллин из Сосновского района в мае 2024 года за мужество и отвагу получил звезду Героя из рук президента Владимира Путина.

Летом он восстанавливался после ранения, попутно проводил уроки мужества и встречи с молодежью.

Альберт собирался вернуться на СВО, как только позволит здоровье. Свое намерение он выполнил.

«Продолжаю служить Родине. Где и как — не могу рассказать, военная тайна», — написал Альберт корреспонденту ИА «Первое областное».

Напомним, День Героев Отечества отмечается 9 декабря. В этот памятный день россияне отдают дань глубокого уважения тем, кто проявил беспримерное мужество и отвагу на поле боя, а также совершил подвиг в мирное время.