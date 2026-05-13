«Герои Южного Урала» закрепляют приобретенные знания

Уже летом они защитят выпускные работы и получат дипломы

В Челябинской области завершается обучение в рамках первого потока региональной кадровой программы «Герои Южного Урала». Участники проекта закрепляют полученные знания, проходят стажировки, готовят выпускные работы.

«„Герои Южного Урала“ — это программа, которая помогает участникам СВО адаптироваться к мирной жизни, получить новые востребованные профессии и служить на благо страны уже не на военной, а на гражданской службе. Программа также решает проблему кадрового дефицита в регионе. Уверен, что каждый герой СВО заслуживает достойной жизни и возможности воплотить свои мечты», — подчеркнул председатель Собрания депутатов Уйского муниципального округа Александр Абрамкин.

В июле участники программы получат дипломы и смогут претендовать на работу в государственных структурах, некоммерческих и общественных организациях или органах власти.