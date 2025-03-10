715 заявок на участие в программе «Герои Южного Урала» поступило от участников СВО

До завершения приема осталось чуть больше недели

За три недели на участие в программе «Герои Южного Урала» поступило 715 заявок от участников и ветеранов спецоперации. Из них 387 заявок — от действующих участников СВО. После завершения регистрации на сайте программы бойцы и ветераны пройдут тестирование, и те, кто покажет наилучшие результаты, уже летом приступят к обучению, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Образовательная программа «Герои Южного Урала», старт которой дал губернатор Алексей Текслер, направлена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для дальнейшего трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти и различных организациях. Программа рассчитана на год. «Студенты» будут не только получать необходимые знания, но и стажироваться на производственных предприятиях.

«К каждому слушателю прикрепляем наставника из числа руководителей региональных и муниципальных исполнительных органов, а также директоров крупных предприятий. Особое внимание уделим личностному развитию и внедрению в обучающий процесс современных методов и технологий управления. Акцент сделаем и на командной работе, поэтому заранее можно сказать, что участие в программе будет не только полезным, но и интересным и увлекательным», — отметил Алексей Текслер.

Прием заявок завершится 19 марта. После этого все участники напишут эссе на заданную тему, чтобы продемонстрировать свои управленческие навыки и аналитические способности. Затем пройдет дистанционное тестирование. Те, кто покажет наилучшие результаты, и станут участниками образовательной программы «Герои Южного Урала».

Обучение будет проводиться по программе профпереподготовки «Государственное и муниципальное управление» в челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы.