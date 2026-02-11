«Герои Южного Урала» оттачивают приобретенные навыки

На практике они учатся принимать решения и опираться на свои знания

В Челябинской области участники кадровой региональной программы «Герои Южного Урала» учатся самостоятельно принимать решения, опираясь на полученные знания. Помимо теории им предоставляется возможность проверить свои силы на практике, стажируясь и работая с наставниками.

«Это новая школа для нас всех. Это новые возможности для того, чтобы мы повысили авторитет власти, доверие к власти. И, самое главное, чтобы эти люди потом могли воспитывать себе подобных»,— подчеркнул член общественного совета программы «Герои Южного Урала» Вячеслав Скворцов.

58 ветеранов СВО уже прошли три образовательных модуля. В конце обучения они получат дипломы и смогут претендовать на руководящие должности в государственных структурах, в НКО, а также на предприятиях Челябинской области.