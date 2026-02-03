«Герои Южного Урала» изучили азы регионального и муниципального управления

Эту тему разбирали в рамках третьего модуля программы

Участники региональной кадровой программы «Герои Южного Урала» завершили обучение в рамках третьего образовательного модуля. 10 дней он проходил в Магнитогорске, где ветераны спецоперации изучали тему «Региональное и муниципальное управление».

В предыдущих модулях участники изучили основы госуправления и экономики, прошли стажировки и практики, а также работали с наставниками-практиками. Третий модуль также дал не только теоретические знания.

«В рамках модуля помимо академического блока лекций и практических занятий были коммуникационные и стратегические мастерские, тренинги по целеполаганию, делегированию и проведению эффективных совещаний, а также командообразующие мероприятия. На модуле продолжится работа по личностному и профессиональному развитию участников. Они смогут реализовать свой потенциал сразу после завершения обучения. Уже в июле они получат дипломы, подтверждающие профессиональную переподготовку», — подчеркнул директор челябинского филиала РАНХиГС Евгений Алдошенко.

Напомним, что региональная кадровая программа «Герои Южного Урала» инициирована губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Она поддерживает и интегрирует в мирную жизнь ответственных и мотивированных людей, которые хотят продолжать служить своей Родине.