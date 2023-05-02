Площадь Революции в Челябинске перекроют 2 мая из‑за репетиций творческих коллективов

Для транспорта ограничений не предусмотрено

Сегодня, 2 мая, вечером для жителей Челябинска перекроют площадь Революции в связи с репетициями творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения в День Победы. Об этом сообщили в пресс-службе управления культуры города.

«Репетиция творческих коллективов пройдет с 17:00 до 21:00. Передвижение пешеходов по площади Революции будет ограничено на время проведения репетиции. Движение транспорта по проспекту Ленина ограничено не будет», — уточнили в управлении культуры.

Пешеходов просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.