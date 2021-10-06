Генеральный директор производственного предприятия «Маяк» заболел COVID-19. С незначительным поражением легких Михаила Похлебаева госпитализировали. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.
«Чувствую себя нормально, как, наверное, и чувствуют при коронавирусе. Проверено на себе: прививка действительно работает около полугода, у меня это время как раз истекает. Буду лечиться. Всем здоровья!» — написал Михаил Похлебаев.
Напомним, ранее коронавирусом заразился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.