Гендиректор озерского «Маяка» с поражением легких находится в больнице

Михаил Похлебаев заразился коронавирусом

Генеральный директор производственного предприятия «Маяк» заболел COVID-19. С незначительным поражением легких Михаила Похлебаева госпитализировали. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«Чувствую себя нормально, как, наверное, и чувствуют при коронавирусе. Проверено на себе: прививка действительно работает около полугода, у меня это время как раз истекает. Буду лечиться. Всем здоровья!» — написал Михаил Похлебаев.

Напомним, ранее коронавирусом заразился глава Озерского городского округа Евгений Щербаков.