Мэр Озерска заболел коронавирусом

Глава округа прививался от COVID‑19

Глава Озерского городского округа Евгений Щербаков заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети.

По словам главы ЗАТО, в четверг, 30 сентября, он почувствовал боль в горле и сдал ПЦР-тест. Результат оказался положительным.

«Хорошо, что сделал прививку: коронавирус протекает без сложных симптомов. Ранее COVID-19 уже беспокоил нашу семью: прошлым летом я уходил из-за этого на самоизоляцию. Теперь коронавирус добрался и до меня лично», — поделился глава Озерского городского округа на своей странице в соцсети.

Евгений Щербаков ушел на самоизоляцию и пообещал рассказывать о самочувствии.