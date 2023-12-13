Геминиды: как увидеть последний большой звездопад 2023 года

Все, что нужно знать о предновогодних метеорах

С 13 на 14 декабря на Землю прольется последний в уходящем году звездопад — метеорный поток Геминиды. Он будет самым зрелищным за долгое время — астрономы обещают до 100—150 «падающих звезд» в час. На Южном Урале сегодня ни облачка, темнеет рано, Луны на небе не будет, так что попасть под звездный дождь теоретически можно даже по дороге с работы. Куда при этом смотреть — читайте в материале ИА «Первое областное».

Когда смотреть?

Активность Геминид началась 4 декабря, но именно ближайшей ночью звездопад будет особенно обильным. Радиант потока (воображаемая точка на небе, откуда как бы летят метеоры) взойдет над северной частью горизонта в 16:42 по местному времени. По мере восхождения радиант будет постепенно смещаться по часовой стрелке. Максимальной высоты в 67 градусов источник метеоров достигнет около 3 часов ночи и будет находиться при этом на южной стороне неба.

Куда смотреть?

Удобных небесных ориентиров для поиска радианта, к сожалению, нет. Созвездие Близнецов (по которому поток получил свое название) — не самое узнаваемое. Ярких звезд и планет рядом тоже не будет. Лучше всего просто смотреть в нужном направлении. Например, с 22:00 до 23:00 радиант будет находиться почти строго на востоке, а по высоте — где-то посередине между линией горизонта и зенитом. Для пущего удобства можно воспользоваться одним из мобильных приложений для любителей астрономии.

Откуда смотреть?

Знатоки советуют наслаждаться звездопадом вдали от городской засветки, но едва ли многие челябинцы среди недели поедут в деревню, а тем более в чисто поле — даже ради такого редкого зрелища. К тому же, по прогнозам синоптиков, аномальные морозы продержатся в регионе до выходных. Но не беда: опыт показывает, что яркие метеоры вполне видны и в городе.

Лучшим для наблюдений считается время максимальной высоты радианта на небе. Напомним, это будет в три часа ночи. Никаких оптических приборов не потребуется — наоборот, бинокли и телескопы только сузят поле зрения, и никаких метеоров вы не увидите. Перед наблюдением лучше какое-то время не смотреть в яркий экран смартфона, чтобы глаза адаптировались к темноте и увидели больше интересного.

В заключение скажем несколько слов о самих Геминидах. В отличие от других известных метеорных потоков, которые представляют собой облака пыли после пролетевших мимо комет, нынешний звездопад связан с астероидом под названием Фаэтон. Это очень необычное небесное тело. Оно обращается по очень вытянутой орбите и очень близко подлетает к Солнцу, за что и получило свое имя. Есть предположение, что Фаэтон когда-то был кометой, но испарил весь свой лед и теперь состоит только из пыли и камней. В телескопе он имеет голубоватый цвет, что нехарактерно для других астероидов. В 2025 году Японское космическое агентство планирует запустить к Фаэтону аппарат DESTINY+ для исследования его пылевой поверхности.