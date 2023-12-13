В Челябинской области экстренное предупреждение о морозах продлили до 16 декабря

Предстоящей ночью снова будет до −40 градусов

В ближайшие дни температура воздуха в Челябинской области поднимется до средних значений лишь в отдельных районах. Ночью местами по-прежнему ожидаются сорокаградусные морозы. В связи с этим в регионе снова продлили экстренное предупреждение об аномальных холодах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

«С 14 по 16 декабря на территории области местами сохраняется аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха на 7 градусов и более ниже климатической нормы. В отдельных районах сильный мороз с минимальной температурой воздуха −40 градусов и ниже», — предупредили в ведомстве.

Южноуральцев призвали учитывать погоду при планировании дальних поездок, но по возможности отказаться от них. Также в сильные морозы нужно быть особенно внимательными с электроприборами: не использовать неисправные обогреватели и не перегружать сеть.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, в ночь на четверг, 14 декабря, в низинах вновь похолодает до −40 градусов. На юге региона будет около −33 градусов. Ночные тридцатиградусные морозы сохранятся и в пятницу, и в субботу.