Где жителям Челябинска оформить проездные и транспортные карты

Публикуем список адресов и графики работы

С 10 августа в Челябинске заработает новое билетное меню, в котором будут предложены гибкие варианты системы оплаты проезда в общественном транспорте. Система будет стимулировать безналичную оплату и использование проездных билетов. Единый месячный проездной можно будет приобрести за 1100 рублей — на 300 рублей дешевле, чем сейчас. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области рассказали, где можно купить безлимитные проездные и транспортные карты.

Трамвайное депо № 1 на улице 1-ой Пятилетки, 30. График работы: пн-чт 08:00–19:00, пт 08:00–18:00, последняя суббота месяца 9:00-15:00.

Диспетчерский пункт «ПКиО» на улице Лесопарковой, 3а. График работы: пн-чт 08:00–17:00, пт 08:00–16:00, последняя суббота месяца 9:00-15:00; перерыв с 12:00 до 13:00.

Диспетчерский пункт «Молдавская» на улице Молдавской, 12. График работы: пн-чт 8:00-17:00, пт 8:00-16:00, последняя суббота месяца 9:00-15:00; перерыв с 12:00 до 13:00.

Диспетчерский пункт «Чичерина» на проспекте Победы, 396. График работы: пн-чт 08:00–17:00, пт 08:00–16:00, последняя суббота месяца 9:00-15:00; перерыв с 12:00 до 13:00.

Диспетчерский пункт «ЧКПЗ» на Копейском шоссе, 1г. График работы: пн-чт 08:00–17:00, пт 08:00–16:00, последняя суббота месяца 9:00-15:00; перерыв с 12:00 до 13:00.

Диспетчерский пункт «Мамина» на улице Мамина, 1. График работы: пн-чт 08:00–17:00, пт 08:00–16:00, последняя суббота месяца 9:00-15:00; перерыв с 12:00 до 13:00.

Диспетчерский пункт «Троллейбусное депо № 2» на Свердловском тракте, 9а. График работы: пн-чт 08:00–17:00, пт 08:00–16:00, последняя суббота месяца 9:00-15:00; перерыв с 12:00 до 13:00.

По всем вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (351) 778-62-15, 778-62-90.