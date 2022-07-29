В Челябинской агломерации появится новое билетное меню

В регионе активно проводится обновление общественного транспорта

В Челябинской области второй год проходит транспортная реформа, которая направлена на обновление подвижного состава, улучшение транспортной доступности. Задача региона — до конца 2024 года перевести маршруты на регулируемый тариф и полностью обновить подвижной состав. Об этом сообщили в региональном Миндоре 29 июля.

Челябинск — один из городов-миллионников с самыми низкими ценами на проезд. В городах, где транспортная реформа началась раньше, цена проезда на 3–4 рубля выше. Например, в Екатеринбурге это 32 рубля, в Перми — 33 рубля, в Самаре и Новгороде — 35 рублей, в Казани — 36 рублей.

На протяжении последних 5 лет стоимость проезда в Челябинске была неизменной. Индексация стоимости проезда ускорит обновление подвижного состава, позволит повысить заработную плату водителям, нанять квалифицированных сотрудников.

Что уже было сделано в Челябинской области:

— в прошлом году стоимость длительного проездного билета была снижена с 2200 до 1400;

— появилось 12 дополнительных маршрутов, которые были включены в систему проездных и транспортных карт;

— внедрение возможности пересадки за 5 рублей на муниципальных маршрутах.

За последние 3 года активно проводится обновление транспорта. Так, для Челябинска было закуплено 259 новых автобусов, 30 трамвайных вагонов в прошлом году, еще 30 новых выйдут на линию до конца 2022 года. Кроме того, в следующем году будет полностью обновлен троллейбусный парк.

В новом билетном меню министерство предлагает гибкие варианты системы оплаты проезда. Так, разовый проезд по транспортной карте с пересадкой за 60 минут будет 25 рублей. Проезд по банковской карте без пересадки с 10 августа будет стоить 26 рублей, льготный проездной повысился всего на 1 рубль, его стоимость составляет 12,5 рубля.

А вот проезд за наличные обойдется в 30 рублей. При этом стоимость единого месячного проездного еще раз будет снижена на 300 рублей и составит 1100 рублей. Данная система будет стимулировать безналичную оплату и использование проездных билетов.