Где в Челябинской области отменили занятия в школах из-за мороза 9 декабря

Температура минувшей ночью местами опускалась до -25 градусов

Первые морозы до −25 градусов ударили в Челябинской области сегодня, 9 декабря. Из-за них в Снежинске в школах отменили очные занятия для младшеклассников. Об этом сообщили в управлении образования ЗАТО.

«Сегодня в связи с низкой температурой воздуха отменяются очные занятия в школах с 1 по 4 классы»,— уточнили там.

В Челябинске, Миассе и ряде других муниципалитетов, где этим утром около −20 градусов и чуть ниже, занятия проводятся в обычном режиме.

Публикуем памятку, при какой погоде обычно отменяют очные занятия в школах:

Напомним, морозно сегодня будет преимущественно в северных районах региона. В южной половине синоптики прогнозируют около −13...-15 градусов и чуть ниже.