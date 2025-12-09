На Южном Урале температура упадет на 8°C ниже климатической нормы 9 декабря

Морозно будет на севере региона

Сегодня, 9 декабря, арктический антициклон удержит на севере Челябинской области морозную погоду: градусники покажут до −20°C. В южной половине местами синоптики обещают чуть ниже −10°C. Почти без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске дневная температура составит −18...−20°C. Прояснится. Ветер северо-западный, около 2 метров в секунду.

В Магнитогорске — до −15°C и переменная облачность.

В Миассе сегодня солнечно, но холодно: градусники покажут −17...−19°C. Ветер южный, слабый.

В Сатке — ясно и −13°C.

В Верхнеуральске столбики термометров зафиксируются на −16°C. Преимущественно солнечно. Ветер северо-восточный, слабый.

В Бредах — малооблачно и −14°C.

В Троицке синоптики прогнозируют −19°C и облачную погоду с прояснениями. Ветер северного направления, 3 метра в секунду.

До −12°C температура поднимется в Катав-Ивановске.

В Снежинске будет спокойно и до −22°C.

В целом температура в регионе будет варьироваться от −13 до −23°C. Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами скользко. Ветер северо-восточный с переходом на южный, до 8 метров в секунду.