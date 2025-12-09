Сегодня, 9 декабря, арктический антициклон удержит на севере Челябинской области морозную погоду: градусники покажут до −20°C. В южной половине местами синоптики обещают чуть ниже −10°C. Почти без осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске дневная температура составит −18...−20°C. Прояснится. Ветер северо-западный, около 2 метров в секунду.
В Магнитогорске — до −15°C и переменная облачность.
В Миассе сегодня солнечно, но холодно: градусники покажут −17...−19°C. Ветер южный, слабый.
В Сатке — ясно и −13°C.
В Верхнеуральске столбики термометров зафиксируются на −16°C. Преимущественно солнечно. Ветер северо-восточный, слабый.
В Бредах — малооблачно и −14°C.
В Троицке синоптики прогнозируют −19°C и облачную погоду с прояснениями. Ветер северного направления, 3 метра в секунду.
До −12°C температура поднимется в Катав-Ивановске.
В Снежинске будет спокойно и до −22°C.
В целом температура в регионе будет варьироваться от −13 до −23°C. Переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах местами скользко. Ветер северо-восточный с переходом на южный, до 8 метров в секунду.