Где и когда лучше посетить «Почту Деда Мороза» в ледовом городке Челябинска

Главные активности в волшебной локации проходят ежедневно с 13 до 19 часов

На площади Революции в Челябинске продолжает свою работу праздничная локация «Почта Деда Мороза», где каждый может бесплатно отправить авторскую открытку в любой город России. А еще получить вкусный подарок от главного новогоднего волшебника. Рассказываем, в какое время лучше всего приехать в ледовый городок, чтобы успеть на все мастер-классы и унести с собой не только подарок, но и море праздничных эмоций.

Работа домика «Почта Деда Мороза» дополнена творческими активностями. Чтобы время в очереди прошло с пользой и вдохновением, а также для всех, кто хочет создать открытку полностью своими руками, на площадке ежедневно проходят мастер-классы. Уже сегодня, 3 января, всех гостей научат создавать изящную объемную открытку «Ажурная елочка».

Каждый день в ледовом городке посвящен определенной тематике. Сегодня, 3 января — «День семейных прогулок». С 13:00 до 15:00 здесь пройдет игровая программа «Путешествие по городу ЧЕ», а также новогодние гуляния с Дедом Морозом и Снегурочкой.

График работы «Почты Деда Мороза» и мастер-классов: 3 — 10 января (ежедневно): с 13:00 до 19:00. Ледовый городок на площади Революции ждет гостей с 9:00 до 23:00. Приходите всей семьей, чтобы окунуться в атмосферу чуда, отправить уникальное поздравление и создать новые теплые воспоминания этой зимой!

Ранее мы рассказывали о том, что представляет из себя ледовый городок на главной площади города. В этом году идея городка посвящена предстоящему юбилею, 290-летию Челябинска.