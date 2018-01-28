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/ Лицо Михаила Галустяна в рекламе копейской шашлычной заклеили другим изображением

Лицо Михаила Галустяна в рекламе копейской шашлычной заклеили другим изображением

Вместо шоумена с рекламного плаката улыбается неизвестный мужчина.
сегодня в 12:41
  |  Общество

Копейская шашлычная заменила изображение на рекламе своих блюд. Вместо шоумена Михаила Галустяна, «рекомендующего» шашлык и шаурму на углях, владельцы заведения использовали внешность другого улыбчивого кавказца. Кардинально баннер решили не менять: просто приклеили новое изображение на лицо актера и юмориста. Замена произошла после жалобы самого Галустяна на рекламу.

Согласно пункту 1 статьи 152.1 Гражданского кодекса РФ использование изображения гражданина (в том числе его фотографии…) допускается только с согласия этого гражданина. Согласно части 11 статьи 5 Закона о рекламе при производстве, размещении и распространении рекламы должны соблюдаться требования законодательства РФ, в том числе требования гражданского законодательства. — сообщили сайту «Первый областной» в УФАС по Челябинской области.

Напомним, 27 ноября челябинское УФАС опубликовало информацию о проверке ларька с шаурмой и шашлыком в Копейске. На нем был изображен Михаил Галустян, сам актер крайне возмущался подобной ситуацией. Именно он обратился в антимонопольную службу, заявив, что фото привлекает в заведение клиентов. Шоумен не был рад такой «славе». Эксперты решили: образ шоумена потенциальные клиенты воспринимают как рекомендацию. Теперь против владельца заведения возбуждено антимонопольное дело. Заседание очередной комиссии, где будет проверена вина предпринимателя, состоится в феврале 2018 года.

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