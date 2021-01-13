Театр современного танца представляет премьеру «Светлые образы»

14 января в Оперном театре сразу два спектакля Ольги и Владимира Пона — «Светлые образы» и «Бегущие»

«Светлые образы» — премьерный показ постановки Владимира Пона. Этот спектакль был задуман к 70-летию режиссера, который он отметил еще в мае. Владимир Романович называет его спектаклем-настроением.

«Я подумал, что юбилей надо отметить творческим проектом. О чем он должен быть? Что главное в моей жизни? И я понял, что когда ты вспоминаешь прожитые годы, то в голове рождаются только светлые образы. Настроения и состояния, которые запечатлелись и помнятся, о чем хочется говорить, — они большей частью хорошие», — рассказывает Владимир Пона.

В спектакле нет особого сюжета, главное в нем — настроение тихой ностальгии, которое каждый из зрителей когда-нибудь да испытал. Не случайно и музыка в «Светлых образах» — классические вальсы, романтические, наивные и легкие. Новая постановка — это наброски, пятна, эскизы, объединенные драматургической линией. Это состояние, в котором можно вспомнить все.

Одновременно в четверг театр представит и спектакль Ольги Пона «Бегущие», который тоже можно считать премьерным, он создан в 2020 году.

«Мы мчимся в неопределенное будущее. Кто-то движется сквозь время, кто-то сквозь пространство. Кто-то — с целью, кто-то — без. Никто не знает, где мы находимся в настоящий момент. Есть ли в этом беге по жизни моменты, чтобы остановиться, разглядеть важное, произнести важные слова?» — говорится в аннотации к спектаклю.



Премьера двух постановок состоится завтра, 14 января, в Театре оперы и балета. Начало — в 19:00.

