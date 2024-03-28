ФСБ предупредила о спаме от фейковых сотрудников

Все звонки и обвинения по телефону — схемы мошенников

Мошенники продолжают придумывать новые схемы, как вынудить россиян перевести деньги на их счет. Все чаще их жертвы стали жаловаться, что поверили звонку сотрудника ФСБ. Однако Федеральная служба безопасности РФ выпустила официальное предупреждение: никаких обзвонов подозреваемых их сотрудники и следователи не проводят.

Деньги списывают с личных или кредитных карт и у россиян, поверивших, что по телефону им звонит якобы следователь ФСБ. Чаще всего своего собеседника мошенники убеждают, что тот стал подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу. Однако в официальном сообщении ФСБ РФ сказано, что представители их службы никогда не звонят лично фигурантам или свидетелям дел. Для этого они используют уведомление в письменном виде, которое вручается лично. Никаких звонков от ФСБ быть не может.

Более того, сотрудники службы никогда не будут высылать фотографию своего служебного удостоверения.

«Не верьте предложениям о необходимости получения кредита, перевода денег на „безопасный счет“ или передачи их курьеру. ФСБ России не использует личные сбережения или кредитные средства граждан для оказания помощи оперативным подразделениям в предупреждении и раскрытии преступлений», — пояснили в службе.

Также в ведомстве опубликовали номера телефонов 8 (495) 224-22-22, 8 (800) 224-22-24, 8 (495) 224-70-69, 8 (495) 624-31-58. Они используются исключительно для приема информации от граждан и организаций. Звонки с этих номеров не совершаются.

Буквально накануне житель Миасса лишился почти 2,5 млн рублей из-за мошенников.