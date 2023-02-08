Фотографии опоздавших на пары студентов слили в городской паблик Миасса

Директор колледжа Наталья Каменкова осудила поступок анонимных информаторов

Городской паблик Миасса выложил в Сеть фотографии местных студентов, которые опаздывают на пары. Студенты жалуются на то, что в педколледже их снимают без разрешения, а снимки вешают на всеобщее обозрение в холле. Так как пост в паблике анонимный, поговорить с его авторами нам не удалось. О современных методах воспитания журналист ИА «Первое областное» спросил директора колледжа Наталью Каменкову.

По словам директора, не все студенты имеют навыки самоорганизации. Многие опаздывают на пары. Даже те, кто живет в общежитии по соседству и, прибегая на пары, даже не надевает пуховики. Проблема в колледже настолько остра, что не раз выносилась на всеобщее обсуждение студенческого актива. А ведь в колледже учатся будущие воспитатели, педагоги, которые в должны будут подавать пример детям.

«На этой неделе студенческий совет предложил сфотографировать нарушителей и разместить их снимки в холле. Рядом повесили лист с веселыми фразами типа „Мне очень стыдно“, „Я больше не буду“. Я воспринимаю это как шутку. Обидеть авторы акции никого не хотели»,

— говорит директор Миасского педагогического колледжа Наталья Каменкова.

Нарушений закона о тайне персональных данных педагог также не видит. При поступлении дети подписывают разрешение на фотосъемку и размещение своих фото в газете колледжа, на официальных страницах в социальных сетях.

«Поэтому у меня возникают вопросы не к активу студентов, которые сделали фото для внутреннего пользования, а к тем ребятам, кто ославил своих однокашников на весь город. На какой эффект они рассчитывали, я не знаю»,

— говорит Наталья Каменкова.