Совесть имейте! (Анонимно, пожалуйста)

Журналист Первого областного информационного агентства считает, что хейтерство в Сети заслуживает осуждения

В августе по новостным пабликам Магнитогорска разошелся пост с девушкой, танцующей... на кладбище. Из одежды на молодой женщине или, возможно, даже подростке — бюстгальтер и брюки. Аноним, выложивший видео в Сеть, и большинство комментаторов возмущаются поведением девушки без футболки, не забывая провести параллели между сценой на кладбище и бездуховностью подрастающего поколения. Защитников у заснятой без ее согласия явно меньше. Сама представитель «бездуховного поколения» объясняет, что танцевала у могилы погибшего отца. «Вы не знаете, каким он был человеком», — говорит девушка на видео.



В общем, ничего выдающегося на этом видео и в комментариях под ним мы не наблюдаем. Десятки или даже сотни постов, в той или иной форме эксплуатирующих тему неправильного воспитания молодежи, ежесуточно набирают сотни и тысячи лайков и комментариев в Сети. Все их объединяет, кроме прочего, одно — травля и анонимная безнаказанность тех, кто за ней стоит.

Вот и очевидец сцены на кладбище в Магнитогорске схватил телефон и принялся восстанавливать справедливость: снимает происходящее на камеру и явно угрожает девушке, что видео с ней попадет в интернет. Как и планировалось, девушку с кладбища прогнали, а видео сразу после инцидента слили в Сеть.

Итог — больше тысячи комментариев, внушительная их часть — травля. Травля жестокая и неприятная. Девушку оскорбляют за внешность, обвиняют в осквернении могил, желают расправы и уже ставят ей психиатрический диагноз.

И проблема тут уже не в поступке или, на взгляд некоторых, проступке. Дело в реакции общества. Толпа оголтелых интернет-пользователей накинулась на контент в Сети, в котором разглядела аморалку. Анонимность тут равняется безнаказанности, авторы уверены, что отвечать за свои слова им не придется, а потому позволено все. В Сети человек надевает маску, и некоторые позволяют себе не контролировать свои эмоции и поведение, слова и поступки. При этом лично я уверен, что в реальной жизни или в офлайне большинство таких интернет-пользователей предпочтут занять позицию «меня это не касается» и промолчать.

Не достойны в моем понимании уважения и те «неравнодушные граждане», которые выложили в Сеть видео с танцующей на кладбище. Наспех накропав три абзаца текста о пропащем поколении, они трусливо попросят администратора паблика разместить свой пост на условиях анонимности: «Анонимно, пожалуйста», чтобы не дай бог не запачкаться и не оказаться причастными к неприятной истории.

Никто из комментирующих эту историю в паблике не стал разбираться в ситуации. Не подумал о причинах. Почему девушка вдруг включила трек Элтона Джона и начала танцевать у могилы отца? А ведь танец не только развлечение. Во всех культурах это способ выплеснуть эмоции, передать как радость, так и скорбь.

Давайте примем как данность: у девушки могли быть причины повести себя именно так. Будь это любовь или сильная нелюбовь к погибшему отцу. Чувства ребенка и родителя в конкретной ситуации не касаются ни одного комментатора. Произошедшее не дает людям права желать кому-то смерти, разжигать ненависть или сетовать на потерянную юную поросль.

Возможно «виновной» и нужна психологическая помощь, но травля в Сети — это точно не способ обратить внимание на ситуацию. Как итог, пока ей заинтересовалось только местное ГУ МВД, а не медицинская организация.

Общественное осуждение, высказанное в такой резкой и трусливой форме, способно лишь травмировать того, на кого оно направлено, но никак не вразумить и наставить на путь истинный. И хочется надеяться, что перенесенная жертвой общественного осуждения душевная травма не аукнется в будущем гораздо большей проблемой.

