Форум в Челябинске: люди искусства отвечают на вызовы современности

В Челябинске 19 и 20 октября педагоги допобразования перенимают опыт экспертов

Более 650 преподавателей вокала, хореографии, актерского мастерства, изобразительного искусства приехали 19 октября на III Форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства.





В Челябинской области создаются благоприятные условия для творческого развития детей. Об этом свидетельствует рейтинг региона: область занимает восьмое место по Российской Федерации в развитии системы дополнительного образования. Об этом на форуме сказал заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

На площадках форума передают свой опыт федеральные и региональные эксперты, авторитетные деятели культуры и искусства, преподаватели ведущих творческих вузов России.

«Педагоги, которые приезжают из области, могут обмениваться мнениями, получить колоссальный опыт, поучаствовать в мастер-классах федеральных экспертов. Я рада, что участников становится больше, что у нас топовые федеральные эксперты, которые не только советами могут поделиться, но и зарядить энергией, которою нужно делиться с детьми», — сказала учредитель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020 Ирина Текслер.





Форум проходит уже в третий раз. Масштабная встреча творческих людей стала возможной благодаря фонду «Андрюша». Форум — это единая бесплатная площадка для педагогов дополнительного образования, возможность перенять опыт у звездного состава экспертов, отметила руководитель фонда Юлия Жаботинская.





Депутат Госдумы Станислав Наумов видит в таких мероприятиях ответ на опасности, которые могут деструктивно повлиять на подрастающее поколение.

«То, что вы сегодня будете обсуждать — это самый лучший, самый достойный ответ на любые вызовы», — говорит депутат Госдумы.

Станислав Наумов напомнил, что летом 2024 года Госдума приняла закон о творческих индустриях. Документ определяет правовой статус креативной индустрии, его место в экономике страны.

Еще одной мерой материальной поддержки специалистов творческих профессий станет федеральная программа «Земский работник культуры», которая начинает работать с 2025 года по России.

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера такая программа работает с 2022 года. За три года единовременную выплату в 1 млн рублей получили 86 человек, рассказал замгубернатора Вадим Евдокимов. Федеральная программа позволит значительно расширить количество педагогов в регионе.

На общей дискуссии участников форума прозвучали ответы на вопросы о дальнейшем развитии детей — когда у них уже определились склонности и способности.





Как работают в «Курчатов центр» с высокомотивированными детьми, рассказала директор Светлана Чистякова. Она напомнила, что в «Курчатов-центр» постоянно идут наборы на программы по различным направлениям. Можно регистрироваться, получать знания очно и онлайн.

Чтобы страх не помешал на экзамене по вокалу, надо не бояться приезжать на консультации к профессорам, к доцентам. О возможности бесплатной консультации в ВУЗах напомнила эксперт из Москвы, певица и завкафедрой сольного пения Мария Авакян. Знакомство с членами комиссии до испытания как минимум помогает абитуриенту не впасть в ступор на приемном экзамене.





С какого возраста ребенок может заниматься современным танцем, рассказал хореограф из Санкт-Петербурга Константин Кейхель.





«Вопрос очень спорный. Какие-то основы закладывают в детей с семи лет или в более раннем возрасте. Например, в Академии Эйфмана, в которой я преподавал, мы начинали с 10 лет», — размышляет хореограф.

Он считает, что нужно ориентироваться на индивидуальные особенности ребенка, вплоть до костной структуры. Педагоги современного танца чаще всего следят, что происходит в науке, в смежных областях. Это касается только искусства, это может быть и физика, и химия. В этом Константин видит преимущества искусства современного танца. Плюс он дает больше возможностей раскрыться.

Как ребенку из провинции поступить в столичный театральный вуз, об этом спросили Евгению Шевченко. Евгения — актриса театра и кино, педагог театрального училища им. Щепкина.





Актриса согласилась, что поступить на бюджет — непростая задача.

«Поступает ежегодно 3500 человек, и только 8 бюджетных мест. Примерно пять из них отдают мальчикам, потому что репертуар более мужской, классический», — пояснила Евгения Шевченко.

Это не значит, что не стоит пробовать свои силы в актерском мастерстве. Евгения подчеркнула, что в столичных вузах внимательно относятся к абитуриентам из других регионов. Чаще всего это подготовленные ребята с горящими глазами. Хотя поступить в театральный — это лотерея, должно сложиться много факторов, призналась актриса.

Участники форума из 60 населенных пунктов Челябинской области 19 и 20 октября занимаются по пяти тематическим направлениям: «Вокально-музыкальное искусство», «Хореографическое искусство», «Актерское мастерство», «Изобразительное искусство», «Психологическое сопровождение в творческом воспитании детей».

Педагоги называют возможность приехать на форум творческими крыльями.





«Мы расправляем здесь творческие крылья благодаря экспертам. И этот опыт мы принесем детям, сможем подарить новые знания нашим юным талантом», — отметила участница форума из Аши Наталья Милюкова.