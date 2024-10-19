В Челябинске проходит форум педагогов дополнительного образования в сфере искусства

Профессиональными находками с педагогами Челябинской области делятся 22 федеральных и региональных эксперта

На Форуме педагогов встретились южноуральцы, которые преподают детям вокал, хореографию, актерское мастерство, изобразительное искусство, занимаются психологическим сопровождением творческого воспитания.

Два дня более 650 участников форума будут учиться у экспертов из разных регионов России, общаться и повышать профессиональное мастерство.

Форум открыла первая леди региона Ирина Текслер.

«Мы должны создать благоприятные условия для творческого развития наших детей, выявлять и воспитывать наши таланты, создавать гармоничную личность. У нас в Челябинской области выстроена очень сильная система дополнительного образования. Мы с вами часто встречаемся, говорим о выгорании, о том, что как хочется получать новые знания и передавать их детям. И эта площадка именно для этого. Я рада, что благотворительный детский фонд «Андрюша» с такой внимательностью, с таким трепетом относится к вам, уважаемые педагоги» - отметила Ирина Текслер.

После общей профессиональной дискуссии участники форума отправились учиться у экспертов.

Форум проводится при поддержке правительства Челябинской области.